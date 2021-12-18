 

France 3 – во Франции использованные маски перерабатывают в предметы интерьера

18.12.2021, 3:50, Новости дня
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С начала пандемии появился новый тип мусора — использованные маски, и во Франции нашли способ подарить им вторую жизнь в качестве красивых и экологичных брикетов, рассказывает France 3. Компания FabBrick наладила полный цикл производства, начиная со сбора масок в различных учреждениях, их дезинфекции, обработки, измельчения, пресса и заканчивая созданием оригинальных предметов интерьера.

Жан-Луи Калюза — санитар. У сотрудников этого дома престарелых после рабочего дня появился новый жест, уже доведённый до автоматизма.

ЖАН-ЛУИ КАЛЮЗА, санитар: Когда моя маска немного сыреет, я её меняю. Раньше, конечно, когда у нас не было этого (контейнера. — ИноТВ), мы её сразу выкидывали в мусорку, что логично.

В этом заведении контейнеры для сбора масок установили больше года назад. Новый вид мусора, появившийся с пандемией, заставил такие компании, как эта, сделать выбор в пользу устойчивого развития.

ВИРЖИНИ ПУБЕЛЬ, руководитель отдела по связям с родственниками в доме престарелых Les Tybilles: Нас примерно 30 участников в дневном и ночном отделении, на которые приходится 180 масок в день, а за год свыше 65 тысяч использованных масок. Так что было очень важно повторно использовать этот мусор, который в конце концов стал незаменимым спутником наших будней.

После сбора в водорастворимые пакеты маски моют, дезинфицируют, а потом с ними работают люди с ограниченными возможностями в таком специализированном центре.

ДАВИД МИШЕЛЬ, работник с ограниченными возможностями в ассоциации TSV: Мы отрезаем резинки, расправляем их, а потом они их перерабатывают. Их не выкидывают в мусорку по экологическим причинам.

В этом заведении с рабочим сопровождением задачи распределяются в зависимости от возможностей каждого сотрудника. Разрезая маски, работники с особенностями также повышают свою осведомлённость в вопросах экологии.

Затем в этой дизайнерской мастерской происходит превращение масок. Их измельчают, смешивают с текстилем, а потом помещают под пресс. Здесь ничего не пропадает, всё начинает вторую жизнь.

ШАРЛОТТА ФИАТ, сотрудница компании FabBrick: Наконец, нам удаётся отлично перерабатывать текстиль с небольшой примесью хлопка, чтобы он был как можно менее горючим.

И вот результат — брикеты, на 80 процентов состоящие из текстиля и на 20 процентов — из масок. В настоящее время во Франции ежедневно используют около 400 тонн масок, что позволяет выработать различные варианты переработки.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2021 года. 



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