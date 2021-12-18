Песков: Западные СМИ выполняют задания спецслужб

Западное информационное пространство не такое свободное, оно выполняет задания своих спецслужб и властей, многие из которых не любят президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Западное информационное пространство – оно не такое уж и свободное, как кажется. Точнее, оно совсем несвободное. Оно во многом выполняет функции агента. Не иноагента, а местного агента – спецслужб, своих властей. И многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы в РФ был другой президент. Чтобы был президент, который не будет говорить про красные линии, чтобы в РФ был президент, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ… который разрешит гей-парады… который будет разбазаривать российскую территорию… который закрыл бы глаза на американские ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

«Поэтому они готовы хоть «черта лысого достать» и поставить в качестве главного конкурента», – добавил он.

В среду комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором говорится о намерении западных стран сменить власть в России.

Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы.

Напомним, в палату представителей конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД РФ раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.