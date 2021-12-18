В индийской деревне обезьяны истребили 250 собак

В одной из деревень в Индии обезьяны перебили всех собак, они уничтожили 250 животных, теперь агрессивные приматы начали нападать на детей, сообщают СМИ.

Убийства собак начались после того, как стая животных убила одного из детенышей обезьян, местные жители уверены, что приматы пытаются отомстить, пишет Daily Mail.

За месяц обезьяны истребили 250 собак, в том числе их щенков, в результате в деревне не осталось ни одной собаки. Жители сообщили о произошедшем властям, те отправили полицию, но правоохранители не поймали ни одной обезьяны.

Несколько жителей попытались спасти своих питомцев, забираясь с ними на крыши, но разъяренные приматы сталкивали их вместе с собаками с домов.

В октябре в Тюменской области медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако 23-летний боксер Илья Медведев, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, нанес несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение. Медведева ввели в искусственную кому.