 

Мнение: Район уязвимости

18.12.2021, 3:28, Разное
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Наложение радиуса действия американской АУГ на радиус действия китайских противокорабельных крылатых и баллистических ракет, а также дальних бомбардировщиков H-6K.
Без дозаправки в воздухе, авиагруппа американской АУГ из этого района даже не дотягивается до Тайваня и Тайваньского пролива. При этом при приближении к острову, чтобы ввести в бой свою авиагруппу, АУГ вынуждена входить в районы, где Китай способен обеспечить избыточное насущение ракет различных типов, для преодоления системы ПВО американского ордера. Это опять же к вопросу о рисках. Но в любом случае, если любая из американских АУГ в случае с конфликтом вокруг Тайваня будет задействована, она не сможет действовать за пределами радиуса китайских противокорабельных ракет.

С другой стороны, в случае реальной войны, стоит учитывать, что скорее всего АУГ там будет не одна.
Так что пока это все умозрительные построения.

Источник: Colonel Cassad



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