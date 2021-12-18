 

Мнение: Корвет

18.12.2021, 3:24, Разное
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На Северной верфи в Санкт-Петербурге горит корвет "Проворный" проекта 20385. Его сдача планировалась на 2022 год. Строительство начато в 2013 году. На судне находятся баллоны с газом, есть угроза взрыва. Уже пострадали три человека.

Пожару присвоен высший уровень сложности. Сообщается, что "идет борьба за корабль", что означает возможность фатальных повреждений.

Как пишет мой хороший знакомый в своем ТГ-канале "Записки мичмана Птичкина": "Десять лет на корвет водоизмещением 1800 т. За это время Китай или США строят авианосец."

Источник: Эль Мюрид



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