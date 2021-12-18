Компания OnePlus выпустила новые беспроводные наушники Buds Z2

Компания OnePlus провела глобальную презентацию новых полностью беспроводных наушников Buds Z2. Гарнитура оснащена системой активного шумоподавления. Базовая цена в розничной торговле установлена на уровне 99 американских долларов.

Как известно, ранее гаджет был представлен на территории Китая. Теперь объявлено о продажах также на рынках Северной Америки и Евросоюза. Затем наушники придут и в другие регионы.

Отметим, что данное устройство оснащено динамическими излучателями, заключенными в корпус диаметром 11 мм. Связь с основным гаджетом поддерживается в формате Bluetooth 5.2. Также здесь обеспечена поддержка технологии Dolby Atmos. Эффективность системы шумоподавления – до 40 дБ.