В Чехии назначили новое правительство. На первом заседании оно отказалось продлевать локдаун из-за COVID-19

Правительство состоит из 18 членов, они приступают к работе “без промедления”, отмечает радиостанция.

Кабмин сформирован коалицией из пяти политических сил, которые выиграли выборы в октябре.

В Twitter премьер назвал новый состав кабмина “правительством перемен на будущее”.

Máme vládu zm * ny pro budoucnost. Za * ínáme pracovat hned. pic.twitter.com/SDJDkiwK5t

— Petr Fiala (@P_Fiala) December 17, 2021

На своем первом заседании правительство во главе с Фиалой решило, что чрезвычайное положение, введенное 25 ноября из-за ситуации в стране с коронавирусной инфекцией, смысла продлевать нет. Локдаун вводили на 30 дней, информирует Czech Radio.

Фиала объяснил, что ситуация “не критичная”, пообещал реакцию правительства на изменение ситуации в режиме “в случае необходимости”.

Контекст:

9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых правящая партия ANO проиграла блоку Spolu, который получил 27,78%, тогда как ANO – 27,13%.

28 ноября Земан назначил Фиалу главой правительства. Тогда ожидалось, что формирование нового правительства завершится 13 декабря.

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