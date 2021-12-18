 

Die Welt – ЕС перечёркивает надежды Германии на отказ от ТЭС к 2030 году

18.12.2021, 3:06, Новости дня
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Амбициозный план нового правительства Германии по полному отказу от ТЭС к 2030 году испытывает серьёзные проблемы, пишет Die Welt. Согласно данным статистики, чтобы реализовать эту цель Берлину за 8 лет нужно построить до 140 новых газотурбинных электростанций, однако новые жёсткие экологические требования Еврокомиссии к таким электростанциям делают задачу почти невозможной.


Reuters

Новое правительство ФРГ намерено перенести дату полного отказа от ТЭС с 2038 на 2030-й год, пишет Die Welt. Однако этот амбициозный план Берлина уже испытывает большие проблемы ввиду новых предписаний из Брюсселя, грозящих затруднить достижение цели.

Согласно данным статистики, на данный момент в Германии доля возобновляемых источников энергии в общем производстве электричества составляет 42%, пишет издание. Таким образом, в случае полного отказа от угля к 2030 году, Германии необходимо создавать газотурбинные электростанции, чтобы заполнить пробелы в обеспечении электричеством. По различным оценкам, за 8 лет ФРГ нужно построить от 50 до 140 газотурбинных электростанций мощностью в 300 мегаватт.

Однако в то время пока Германия ищет инвестиции на постройку новых электростанций, Еврокомиссия значительно усложнила Берлину задачу, пишет Die Welt, приняв новые требования к газотурбинными электростанциям. Согласно им, соответствующими стандартам «устойчивого развития» будут признаваться лишь газотурбинные электростанции, вырабатывающие менее 100 грамм углекислого газа на один киловатт-час. Однако проблема состоит в том, что таких электростанций сейчас даже нет на рынке, отмечает издание. Как следствие, новые требования отпугнут инвесторов, которые не захотят вкладывать деньги в электростанции, не соответствующие стандартам ЕС.

По словам директора немецкого объединения коммунальных предприятий Ингберт Либинг, если требования ЕС не изменятся, то единственным выходом для Германии будет либо продлить эксплуатацию своих ТЭС, либо импортировать электричество с АЭС из Франции. В таких условиях, отказ от ТЭС к 2030 году выглядит «иллюзорным», отметила Либинг.



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