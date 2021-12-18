 

Ученые нашли в организме акул защиту от COVID

18.12.2021, 2:47, Новости дня
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Небольшие антителоподобные белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусной инфекцией, его штаммами и родственными вирусами, следует из результатов исследования ученых из Висконсинского университета в Мадисоне.

В ходе исследования были изучены антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.

«Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут», – отметил один из участников исследования Аарон ЛеБо, передает РИА «Новости».

По словам ученых, эти белки еще не испытаны на людях и не будут доступны для лечения людей в ближайшее время, однако они помогут подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.

Как отмечают исследователи, этот новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Кроме того, лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцинацию.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил заявил о быстром распространении «омикрона». Глава государства отметил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, РФ готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.

Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».



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