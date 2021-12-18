Ученые нашли в организме акул защиту от COVID

Небольшие антителоподобные белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусной инфекцией, его штаммами и родственными вирусами, следует из результатов исследования ученых из Висконсинского университета в Мадисоне.

В ходе исследования были изучены антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.

«Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут», – отметил один из участников исследования Аарон ЛеБо, передает РИА «Новости».

По словам ученых, эти белки еще не испытаны на людях и не будут доступны для лечения людей в ближайшее время, однако они помогут подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.

Как отмечают исследователи, этот новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Кроме того, лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцинацию.

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