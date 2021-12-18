 

Песков рассказал об отношении Путина к выборам в 2024 году

18.12.2021, 2:47, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин еще не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, тема транзита власти в Кремле не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.

«Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании. Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита – это удел, точнее заработок разных политологов и так далее», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он отметил, что обсуждение транзита власти в 2024 году – «не тема повестки дня в Кремле вообще».

Также он добавил, что Владимира Путина наверняка будут предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента РФ, но выбор сделают избиратели.

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто – тот, за кого проголосуем мы с вами», – подчеркнул Песков. 

Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы.

Напомним, в палату представителей конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.



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