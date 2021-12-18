Эксперт: Социальная реклама в интернете должна быть качественной

Институт развития интернета завершил прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Заместитель гендиректора института Андрей Воронков и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств РФ (АКАР) Елена Решетова рассказали газете ВЗГЛЯД о резком спросе на социальную рекламу в Сети и ее качестве.

«Мы предоставляем фондам, благотворительным, общественным организациям бесплатное размещение социальной рекламы на крупнейших интернет-площадках – площадках компаний «Яндекс», «VK Group», «Rambler Group». Надеемся, что в будущем году бесплатное размещение социальной рекламы станет возможным и на площадке зарубежных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook, с которыми в настоящее время ведутся переговоры. Это миллионы показов баннеров с социальной рекламой и соответственно людей, которые увидят эти баннеры, могут быть вовлечены в деятельность некоммерческих организаций (НКО)», – рассказал заместитель гендиректора АНО «Институт развития интернета» по соцрекламе Андрей Воронков.

«Для пользователей интернета практически никаких изменений не произойдет, за исключением того, что увеличится количество социальной рекламы, которую они видят. Примеры рекламы: социальная поддержка людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), помощь бездомным, донорство, повышение уровня финансовой и правовой грамотности и так далее», – перечислил заместитель гендиректора.

«Любой организации сегодня достаточно сложно развиваться без продвижения в Сети. Поэтому размещение социальной рекламы, с одной стороны, – возможность для продвижения НКО, с другой – привлечение внимание к той или иной проблеме, волнующей общество», – отметил Воронков. Победителя конкурса ждет приз – 100 млн показов, напомнил собеседник. «Это объем крупной федеральной кампании на медийном рынке, – если, к примеру, мы говорим о кампании продолжительностью 1 месяц», – добавил Воронков.

На этой неделе закончился прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций, который проводится АНО «Институт развития интернета». Как информирует сайт института, поступило более 140 заявок. Итоги конкурса подведут в начале февраля, а первые федеральные кампании на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK и Rambler Group стартуют в марте. Каждый победитель получит более 100 млн показов баннерной рекламы.

Оценивать работы будут независимые эксперты – по таким критериям, как значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентация на массовую аудиторию, оригинальность и корректность, креативность и новизна идеи. Также будет оцениваться сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером. Окончательное решение о выборе финалистов примет комиссия по отбору проектов социальной рекламы.

«Сегодня мы сталкиваемся с плохим качеством контента у большинства некоммерческих организаций. Поэтому хорошо, что появился такой конкурс», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств РФ (АКАР) Елена Решетова.

«Социальная реклама – та же реклама, только с общественно полезной тематикой. Хороший рекламный продукт – это эффективная коммуникация, подготовленная на должном уровне. Невозможно делать качественный контент на коленке. На качество здесь влияют и его главная идея, креатив, и техническое исполнение, которое у многих НКО, к сожалению, страдает. Поэтому важная миссия этого конкурса состоит в общем повышении качества контента, который публикуют НКО», – рассказала эксперт.

По мнению Решетовой, оценивать присланные на конкурс работы НКО должны профессионалы из индустрии рекламы и коммуникаций. «Бывают очень хорошие социальные проекты и с точки зрения придумки, и с точки зрения выполнения. Однако за многие годы в общественном сознании слово «социальный» стало синонимом слова «бесплатный», а бесплатность зачастую бывает там, где нет должного качества. Важно уйти от такого ошибочного представления», – считает она.

Эксперт также обратила внимание на то, что 2021 год стал прорывным в стране с точки зрения развития социальной коммуникации. «С приходом пандемии запрос на социальную рекламу в обществе резко вырос. После конкурса у других НКО наверняка возникнет желание делать что-то подобное, то есть конкурс побудит их повышать качество своего контента, – уверена собеседница. – Так что это еще и хороший соревновательный проект».

«Впрочем, для хорошего имиджа необходим не только креатив рекламного ролика, но и маркетинга. Однако НКО часто совсем забывают про маркетинг», – посетовала Решетова.