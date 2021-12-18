 

Минюст Грузии заявил о намерении вернуть Саакашвили в тюрьму

18.12.2021, 2:36, Новости дня
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Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на 6 лет и находящийся на реабилитации после пятидесятидневной голодовки в военном госпитале в Гори, будет возвращен в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу в парламенте заявил, что «после получения соответствующего медицинского заключения и с согласия медперсонала Саакашвили будет переведен в пенитенциарное учреждение в Рустави, где он находился с самого начала».

Саакашвили был арестован в Грузии и сразу объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в Гори.

Ранее бывшему президенту разрешили расширенное питание, а также назначили тренера, чтобы преодолеть лень. Врачи объяснили это тем, что бывший президент «ленится и мало двигается».

Врачи считают, что арестованный в Грузии 1 октября тайно пробравшийся в страну бывший президент не высказывает желание двигаться из-за эмоциональных травм, сказавшихся на его ментальном здоровье. Мать Саакашвили Гиули Аласания и посещающие экс-президента депутаты от оппозиции констатируют, что тот раньше постоянно перемещался, а сейчас жалуется на усталость и предпочитает постельный режим.

Они считают, что Саакашвили надо освободить и отправить на лечение за границу. Власти называют эти предложения «цинизмом» и отрицают возможность досрочного освобождения Саакашвили.



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