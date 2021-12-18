В НАСА рассказали о новом полете вертолета на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил уже 18-й по счету полет за время своей миссии, которая началась десять месяцев назад, аппарат преодолел 230 метров, сообщили представители расположенной в Пасадине (штат Калифорния) Лаборатории реактивного движения (ЛРД) НАСА.

В лаборатории сообщили, что полет прошел успешно, вертолет преодолел 230 метров, направляясь со скоростью 2,5 м/с к северной границе района под названием Seitah, он находился в воздухе 124,3 секунды, передает ТАСС.

На данный момент Ingenuity налетал в совокупности свыше 3,8 км, поднимаясь на высоту до 12 ми разгоняясь до 5 м/с, провел в воздухе почти 33 минуты.

Ранее НАСА указало, что особенностью Seitah являются песчаные гребни, которые труднопроходимы для колесных роверов, и Ingenuity продемонстрировал возможности летательного аппарата для исследований таких мест на Марсе, куда сложно добраться другими путями.

Напомним, летом этот вертолет установил несколько рекордов.