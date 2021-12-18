Американский суд отказал топ-менеджеру «Новатэка» Джитвэю в закрытии дела

Суд в США отклонил ходатайство топ-менеджера российской компании «Новатэк» Марка Джитвэя о прекращении дела, следует из публикации в базе судебных материалов.

В решении сказано, что «в ходатайстве об отклонении обвинений, поданном подзащитным Марком А. Джитвэем, отказать без поражения в любых правах, которыми может обладать подзащитный для оспаривания дополненного обвинительного заключения», передает РИА «Новости».

Ранее генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения Джитвэя. Напомним, он отказывается признавать себя виновным в налоговых преступлениях, связанным с сокрытием 93 млн долларов на офшорных счетах.

Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет – по каждому эпизоду уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка и ложного заявления, три года – по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов и один год – по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

В конце сентября суд в США освободил Джитвэя под залог в размере 80 млн долларов. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не может вмешиваться в данное дело.

Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов. В 2019 году ему было предоставлено российское гражданство. Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в РФ и СНГ, журналом Institutional Investor – одним из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.