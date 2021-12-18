 

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать новый YouTube-канал немецкой редакции Russia Today

18.12.2021, 2:24, Новости дня
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“Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому СМИ RT. Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений”, – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре заявили, что действия видеохостинга “деструктивные”, “беспрецедентные” и нарушающие “ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней”.

Российское “ведомство считает это актом цензуры, что, согласно российской конституции, запрещено”.

“С начала 2020 года видеохостинг YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются на российское СМИ RT. […] За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора. В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность”, – предупредили в Роскомнадзоре.

RT auf Sendung заблокировали, когда на канале шла прямая трансляция. В пресс-службе Google объяснили, что канал удалили за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре 2021 года был заблокирован канал RT DE.

Контекст:

В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19. 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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