Назван возраст самых юных и старых конкурсантов платформы «Россия – страна возможностей»

Более 37,5 тысяч человек стали в 2021 году победителями конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), выиграв разные призы. В целом возраст участников конкурсов расширился и составляет теперь от 5 до 90 лет.

Победители получили денежные гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях (дополнительные баллы к ЕГЭ), поступление в магистратуру на льготных условия или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2021 году участниками конкурсов стали 4,4 млн человек – на 1,7 млн больше, чем годом ранее. А всего за 4 года во всех проектах платформы с момента начала ее работы приняли участие более 8 млн конкурсантов. Участники представляют все 85 регионов РФ и 150 стран мира, а их возраст в 2021 году расширился и составляет от 5 до 90 лет.

В 2021 году было запущено четыре новых проекта: конкурс для студентов «Твой Ход»; командный конкурс для работников сферы педагогического образования «Флагманы образования»; «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело» предоставляет возможность участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах,

Совместно с Ростуризмом и Росмолодежью был запушен проект «Больше, чем путешествие» – программа туристических поездок для победителей и призеров проектов платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Флагманским проектом платформы является конкурс «Лидеры России». Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Участники конкурса получили уже более 310 новых назначений, в том числе 77 назначений в 2021 году.

В числе постоянных проектов РСВ – конкурс для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». В 2021 году по итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам. «Цифровой прорыв» позволяет сформировать ИТ-команды, способные проводить цифровую трансформацию в разрезе отрасли или региона.

В настоящее время платформа «Россия – страна возможностей» реализует 26 проектов, конкурсов и олимпиад для школьников, студентов, профильных специалистов, управленцев и волонтеров. Среди них: всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», конкурс для студентов «Твой ход», образовательный центр Мастерская управления «Сенеж» и другие.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.