Российские предложения по безопасности сочли «неприемлемыми» в администрации Байдена

Белый дом считает часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми, сообщают СМИ.

Агентство Bloomberg информирует со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, что Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Россией предложения на следующей неделе, передает ТАСС.

При этом, по его словам, в администрации американского лидера часть предложений Москвы сочли полезными, но некоторые, напротив – неприемлемыми.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.