«Омикрон» выявили в Египте
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Первые три случая заражения штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Египте, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Ведомство сообщает, что в четверг «результаты теста на секвенирование генома показали наличие трех положительных случаев штамма «омикрон», передает РИА «Новости».
Пациенты были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо у симптомов, у третьего – легкие.
Между тем в ЮАР уменьшается число новых заболевших коронавирусом: количество заразившихся составило за последние 24 часа 20 тыс. 713 человек по сравнению с 24 тыс. 785 накануне, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний страны.
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В больницы помещены 439 человек по сравнению с 347 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом – 7 тыс. 932. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 35 пациентов по сравнению с 36 накануне.
Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».
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