Сейчас не время цепляться друг другу в горло”. Саакашвили написал письмо “Свободе слова Савика Шустера”, в котором призвал к единству

По словам журналиста, письмо передал соратник Саакашвили Коба Накопия.

Шустер прочитал письмо:

“Я нахожусь незаконно в тюремной камере в стране, где меня поддерживает большинство населения, и благодарен каждому, кто участвует в борьбе за мое освобождение. Как у политического заключенного, у меня доступ к информации достаточно ограничен. Но все равно вести доходят. Украина – в опасности. У границ – беспрецедентная концентрация вражеских сил. Запад уже сказал, что в военных действиях участвовать не будет, но в случае дальнейшего вторжения будут в основном серьезные экономические санкции. Достаточны ли они для того, чтобы остановить [президента РФ Владимира] Путина? Не уверен. Но точно знаю, что его остановит только единство и решимость народа Украины. Решимости украинцам не занимать. Я неоднократно убеждался, что у президента Владимира Зеленского нет никакого страха перед Путиным, что в нашем регионе является уникальным качеством. И нет такого страха и у бойцов в траншеях и среди резервистов.

Но, к сожалению, с единством все гораздо сложнее. И мне очень больно наблюдать, как украиские политики с разных сторон, и среди них много моих друзей, просто ослабляют страну своей разобщенностью и поляризация усугубляется каждый день, а пропасть расширяется бесповоротно.

Конечно, существует много проблем, но именно сейчас не время вцепляться друг другу в горло, и, пытаясь задущить оппонента, убивать страну. Когда угроза настолько реальна сегодня и до выборов далеко, думаю, стоит, преодолевая раздор и междуусобицы, создавать и укреплять единый фронт против агрессора не вокруг власти, а вокруг и ради Украины. Когда будет единство, весь мир будет гораздо больше поддерживать. Наша сила – в единстве. И тогда ни один агрессор не посмеет сунуться дальше в Украину”.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:

Саакашвили в 2004–2013 годах занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В министерстве внутренних дел Грузии поначалу заявляли, что он не пересекал государственную границу страны, но в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили в стране и задержан. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины, прячась в трейлере, который пересек границу Грузии на пароме, прибывшем в Поти.

Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил после перевода в военный госпиталь в Гори, где сейчас находится.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—