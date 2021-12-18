 

Украинские хлебопеки предупредили, что из-за высоких цен на газ могут возникнуть перебои с поставками хлеба

18.12.2021, 1:40, Новости дня
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Хлебопеки, представляющие более 85 предприятий отрасли, попросили от украинских властей обеспечить “льготный” газ для стабильности производства или предоставлять целевую финансовую помощь на покупку 10-12 млн м³ газа в месяц.

Они объяснили, что за год цены на газ для бизнеса выросли почти в 10 раз и в контрактах на январь 2022 года достигли 52 тыс. грн за 1 тыс. м³.

“Положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера”, – говорится в письме.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский объяснил “Экономической правде”, что хлебопеки не могут поднять стоимость своей продукции, так как она “зафиксирована контрактами с ритейлерами на определенное время”.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал “Коммерсантъ”.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

16 декабря цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. м³.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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