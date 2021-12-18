Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Бывшему президенту страны Петру Порошенко пытались вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса, но экс-глава государства проигнорировал правоохранителей, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения углем … «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины… Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Правоохранители не уточняют, в качестве свидетеля или подозреваемого собирались вручать повестку Порошенко.

В октябре партия Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.