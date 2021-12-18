 

Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

18.12.2021, 1:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшему президенту страны Петру Порошенко пытались вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса, но экс-глава государства проигнорировал правоохранителей, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения углем … «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины… Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Правоохранители не уточняют, в качестве свидетеля или подозреваемого собирались вручать повестку Порошенко.

В октябре партия Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Тодуров: Наши сотрудники, кто постоянно работает с “ковидными” пациентами, получают 2–3 тыс. грн доплат в месяц. Это не обещанные 300%

15.10 / Гармаш: Россия намеренно закрыла все КПВВ на Донбассе и устраивала массовые собрания людей, чтобы превратить украинский регион в “ковидное” гетто

15.07 / Алиев возмутился обращению Армении к ОДКБ

01.06 / Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС разработать механизм для передачи вакцин от коронавируса

04.10 / После загрязнения воды на Камчатке возбуждено дело

23.08 / В Киеве открыли офис Крымской платформы

15.12 / Главам регионов поручено следить за выдачей бесплатных лекарств от COVID

19.09 / Умер барабанщик Оззи Осборна и Uriah Heep Ли Керслейк

15.12 / Житель Чернигова предлагал девушкам убирать его дом и насиловал их – прокуратура

02.07 / Госдеп США включил Турцию в список стран, причастных к использованию детей-солдат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика