Россиянок Ромашину и Колесниченко признали лучшими синхронистками 2021 года

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2021 года по версии Международной федерации плавания (FINA), информирует пресс-служба организации.

Церемония вручения наград состоялась в пятницу в Абу-Даби, где в эти дни проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, передает РИА «Новости».

Летом Ромашина и Колесниченко завоевали две золотые медали на Олимпийских играх в Токио – в дуэте и групповых соревнованиях.

Ромашина является единственной семикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. На чемпионате Европы россиянки выиграли три золотые награды.

Лучшим синхронистом признали россиянина Александра Мальцева. В 2021 году он стал обладателем двух золотых медалей чемпионата Европы – в дуэте с Олесей Платоновой (произвольная программа) и Майей Гурбанбердиевой (техническая программа), а также победителем суперфинала Мировой серии.

Напомним, сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.