Мнение: Почему «воровской» «прогон» пахнет липой?

Интернет и пресса пишут про «прогон», якобы, написанный «ворами в законе».

В 2020 году суд признал экстремистским и запретил в России «движение АУЕ», и с тех пор любое использование уголовной символики и лексики может трактоваться как распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Поэтому само письмо «воров в законе» приводится с сокращениями, с замазанными «понятиями», используемыми криминальными авторитетами.

В тексте «прогона» изложен призыв «не унижать и не глумиться» над теми, кого изнасиловали в результате силовых провокаций оперативников или «активистов». «По-человечески им можно только посочувствовать». Авторы письма предлагают не идти на поводу у провокаторов и не переводить в «обиженные» тех, кого «активисты» или силовики облили мочой, изнасиловали шваброй или дубинкой. Жертвам тюремных садистов и их подручных из «активистов» предлагается «жить в Общей Массе мужиками», то есть жить среди тюремной касты «мужиков».

У меня есть сильные подозрения, что этот «прогон» был подготовлен, написан и согласован в центральном аппарате ФСИН или в управлении М ФСБ, курирующим ФСИН. И вот почему.

Во-первых, ничего нового в «прогоне» нет. По «понятиям» жертвы беспредела администрации и «активистов» и раньше не переводились в «обиженные».

Во-вторых, не бывает «воровских прогонов» без конкретных авторов. «Прогон» без подписи – это что приговор без подписи судьи и печати суда. Отговорки, что «воры в законе» опасаются привлечения к ответственности по статье 210.1 УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии», исходя из которой, любому, кто называет себя «вором» или «вором в законе», грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, – слабое оправдание. Если «вор» опасается преследований за то, что он «вор», он фактически не «вор», это фактически отречение от коронации в «воры». Поэтому «воры», продолжающие считать себя «ворами», с 2020 года просто перестали писать и подписывать «прогоны».

В-третьих, в откровенно фейковом «прогоне» есть один очень важный момент.

Тут надо напомнить, что весь контингент в колониях делится на три основные части. Это «обиженные», «мужики» и «отрицалово».

Напомню, кто такие «отрицалово» – это арестанты, не идущие на контакт с администрацией, отказывающие работать, выбирающие жизнь по «понятиям».

Так вот, пытки с изнасилованиями швабрами и дубинками, с видеофиксацией пыток, с выбиванием «подписок о сотрудничестве», как правило, применяется именно против «отрицалово», чтобы склонить этих осужденных к сотрудничеству и отказу от «понятий».

А в «прогоне» написано, что жертвы пыток могут «жить в Общей Массе мужиками». Не «отрицалово», а именно «мужиками»!

По всему получается, что «прогон» преследует ту же цель, что и садистские пытки приверженцев АУЕ? Мол, жертве не надо бояться рассказать «обществу» о своей беде и спокойно досиживать срок «мужиком»?

Должен сказать, что сам я, отбывая наказание по ст.282 УК, от работы не оказывался, но заваливал администрацию жалобами и заявлениями. И добивался неукоснительного соблюдения «Исправительного кодекса» и «Правил внутреннего распорядка». Считал и считаю, что АУЕ и «активисты» – это две стороны одной и той же монеты произвола и беспредела. В идеале в колониях не должно быть ни «активистов», ни «отрицалово».

Но можно ли покончить с АУЕ без садистских пыток? Можно. Если каждому «отрицалово» создать такие же откровенно пыточные условия, какие создали во владимирской ИК-2 Алексею Навальному, «отрицалово», уверен, очень быстро самоликвидируется. Но это и долго, и сложно…

Иллюстрации отсюда

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