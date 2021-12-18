Богдан: Поляков говорил мне, что Корниенко продал на выборах все мажоритарные округа. Нет ли тут связи с тем, что произошло с Поляковым?

Об этом 17 декабря в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” сообщил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

“Недавно погиб при невыясненных обстоятельствах народный депутат Антон Поляков, который неоднократно приходил ко мне, заявлял, что господин Корниенко на выборах в Верховную Раду продал все мажоритарные округа за деньги другим противникам “Слуги народа”. Он это заявлял многократно, в том числе публично, – рассказал Богдан. – Я не хочу ни о чем спрашивать, но нет ли никакой связи у господина Корниенко с тем, что произошло с народным депутатом Антоном Поляковым?”

Богдан в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, опубликованном 14 декабря, заявил, что нардепам от “Слуги народа” платят зарплату в конвертах. По словам Богдана, депутатов штрафуют, если они не голосуют за нужные для властей законы, а доход в конверте каждого представителя “Слуги народа” зависит от занимаемой им должности.

Корниенко, комментируя заявление Богдана, посоветовал с информацией о теневых зарплатах для депутатов обращаться в НАБУ.

Богдан во время программы Шустера отметил, что “речь идет о космических суммах”.

“У меня есть информация, с которой делится определенное количество людей. Вот эту информацию публично сказал. Задача НАБУ – как раз проверить это. Или других правоохранительных органов… Но власти не дают им полтора года возможности это делать, не назначая прокурора САП. Понимая, что моментально начнутся облавы и будет понятно и обществу, и “слугам народа”, – подчеркнул Богдан.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что нардепам от “Слуги народа” доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах. В ноябре о “зарплатах по $5 тыс. в конвертах” говорила исключенная из партии и фракции “Слуга народа” нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с Поляковым, позже они стали членами депутатской группы “За майбутнє”.

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что депутатам от “Слуги народа” раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Он отметил, что это случилось при “его коллеге” и что сам Поляков дал в связи с этим показания в НАБУ, “но человек побоялся”.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. “Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с бывшим помощником Скороход на общественных началах Русланом Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан “внешне абсолютно в здоровом состоянии”, заявлял замглавы МВД Евгений Енин.

19 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция получила доступ к телефону Полякова.

Скороход уверена, что Поляков был убит.

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