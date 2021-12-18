В Германии расследование против RT начали якобы из-за отсутствия лицензии

Немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без лицензии на вещание в ФРГ, передает агентство dpa со ссылкой на главу регулятора Еву Флекен.

По данным агентства, телеканал запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии.

«Поэтому сегодня мы начали официальное расследование», – передает слова Флекен РИА «Новости». Глава регулятора добавила, что «у организатора [программы] есть время до конца года, чтобы высказаться по этому поводу».

Итогом расследования в теории может быть запрет вещания, также возможен штраф в размере до полумиллиона евро, уточнило dpa.

Напомним, 16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию.