 

Сумку Chanel из поместья Лагерфельда продали за рекордную цену

18.12.2021, 0:23, Новости дня
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Черную сумку Chanel немецкого модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе Sotheby’s в Париже за рекордные 94,5 тыс. евро.

Сумка тоут из крокодиловой кожи черного цвета 2010 года выпуска была продана за 94,5 тыс. евро (7,9 млн рублей), передает ФАН со ссылкой на WWD.

Отмечается, что сам Лагерфельд носил эту сумку почти каждый день.

Во время торгов также было продано зеркало Miroir Soleil Noir дизайнера Мартина Секели 2007 года, которое было предметом интерьера немецкого модельера. Его итоговая цена составила 375 500 евро (31,4 млн рублей).

Аукцион начался еще 6 декабря, с того времени из личной коллекции модельера было продано различных вещей на сумму 6,2 млн евро (примерно 518 млн рублей).

Напомним, в феврале 2019 года знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер во Франции на 86-м году жизни.



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