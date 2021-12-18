Вероятность госпитализации при штамме коронавируса “Омикрон” в 11 раз ниже, чем при “Дельте” – минздрав ЮАР

За две недели госпитализация понадобилась лишь 1,7% жителям страны, которые заболели коронавирусом. Во время предыдущей волны, когда доминировал штамм коронавируса “Дельта”, за две недели были госпитализированы 19% заболевших.

При этом распространяется “Омикрон” быстрее “Дельты” – во вторую неделю текущей волны в стране каждый день заражались более 20 тыс. человек, при штамме “Дельта” на таком же этапе заболели 4,4 тыс. жителей ЮАР.

Власти страны утверждают, что на фоне резкого роста заболеваемости отмечается “очень незначительное” увеличение количества летальных случаев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”.

—