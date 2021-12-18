 

Законопроект о рынке древесины нужно дорабатывать – Федерация работодателей Украины

18.12.2021, 0:12, Новости дня
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“Законопроект №4197-д учитывает значительную часть важных аспектов регулирования рынка древесины, но ряд ключевых положений законопроекта нуждается в доработке. Прежде всего речь идет о механизмах проведения аукционных торгов, принципах ценообразования, приоритетности доступа национальных производителей к сырью, администрировании операций с изделиями из древесины, продлении моратория на экспорт древесины”, – говорится в заявлении.

Федерация опубликовала перечень предложений, которые, по ее мнению, следует учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению, чтобы “создать благоприятные условия для развития переработки древесины на территории Украины в продукцию с высокой добавленной стоимостью и крупным экспортным потенциалом”.

Предложения таковы:

исключение нормы об отмене моратория на экспорт необработанной древесины;
предоставление приоритетного права приобретать древесину субъектам переработки древесины, имеющим производство в Украине;
осуществление торговли необработанной древесиной на аукционной основе исключительно через товарные биржи;
распространение действия закона исключительно на необработанную древесину;
запрет на перепродажу древесины с целью недопущения спекуляций с ней;
формирование цены древесины на аукционе с учетом себестоимости и установленной нормы рентабельности заготовки древесины;
надлежащая детализация норм купли-продажи древесины на условиях оферты;
отказ от создания комиссии по рассмотрению жалоб как коррупционного механизма регулирования отношений между субъектами рынка;
усиление ответственности победителей аукционов за невыкуп/неоплату лотов и установление ответственности владельцев лесов и постоянных пользователей за невыполнение сделок.

Принятие законопроекта в текущей редакции не приведет к ожидаемым положительным изменениям, считают в Федерации работодателей.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (“Ограничения экспорта и импорта”). 

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял на тот момент замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным

В то же время, отмечал Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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