Что лучше есть на завтрак? Бутерброды тоже подходят

Многие считают, что завтрак — самый важный прием пищи. И это действительно так, ведь после ночного отдыха организм нуждается в поддержке. Кроме того, правильный и полезный завтрак поднимает настроение на весь оставшийся день.

Однако мало кто знает, каким должен быть этот здоровый прием пищи. Некоторые считают, что достаточно выпить кофе. Другие не представляют начало дня без сытного бутерброда. Согласно многочисленным исследованиям, завтрак должен быть богат питательными веществами, чтобы обеспечить физическую выносливость в течение трудового дня и нормальное психическое здоровье. Ниже представлены наиболее популярные и вместе с тем здоровые примеры первого приема пищи, которые принесут как можно больше пользы телу.

Фрукты

Бананы, грейпфрут, яблоки и даже арбузы можно есть на завтрак. В их составе содержится большое количество клетчатки, значит, чувство сытости можно продлить до обеда. Кроме того, они не навредят фигуре беспокоящихся о лишнем весе людей.

Овощи

Здоровой альтернативой фруктам выступают овощи. Они также имеют в своем составе много клетчатки, которая еще полезна и для кишечника. Выбирать следует огурцы, морковь, свеклу или помидоры. А готовить из них можно как традиционные салаты, так и разнообразные смузи.

Яйца

С течением времени яйца у многих стали ассоциироваться с холестерином. Однако они весьма полезны. В них присутствует так называемый полезный холестерин. Он не повышает уровень «плохого». В яйцах содержится много белка, поэтому они достаточно сытные.

Йогурт

При выборе, что съесть на завтрак, многие отдают предпочтение именно йогурту. Однако лучше выбирать продукт без добавок. Например, греческий йогурт весьма питателен и имеет в составе много белка. Для улучшения вкусовых качеств в него можно добавить свежие ягоды.

Овсяная каша

Это еще один вариант завтрака, который заслуживает доверия. В овсянке присутствует клетчатка. С ее помощью чувство сытости удается сохранить до обеда и даже дольше. Кроме того, регулярное употребление овсянки способствует снижению холестерина в крови.

Бутерброды

Этот вариант также подходит для людей, предпочитающих сытный и вкусный завтрак. Однако для их приготовления нужно внимательно относится к хлебу, точнее к его составу. Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение цельнозерновому варианту.

В качестве дополнения можно использовать не только сыр и овощи. На завтрак некоторые едят бутерброды с арахисовым маслом и желе. Однако и в этом случае нужно внимательно читать этикетки на банках с продуктами. Например, в составе масла, кроме орехов и соли, не должно быть посторонних ингредиентов. А в желе или варенье должны преимущественно присутствовать фрукты, ягоды.