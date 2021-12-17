Мнение: Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Солдат польской механизированной дивизии спасаясь от преступной политики польского правительства перешел границу Белоруссии и попросил политического убежища.

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"16 декабря в 17.50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы "Тушемля" Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", – рассказали в ГПК.

Там добавили, что в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.

https://www.belta.by/society/view/polskij-voennosluzhaschij-poprosil-politicheskogo-ubezhischa-v-belarusi-475308-2021/ – цинк

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