 

Глава Фонда национальных ценностей обеспокоен разрушением Санкт-Петербурга

17.12.2021, 23:42, Новости дня
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Известный российский ученый, социолог, глава Фонда национальных ценностей Максим Шугалей 17 декабря презентовал свою первую книгу под названием «Утраченный Петербург». Автор планирует выпустить серию книг, чтобы привлечь внимание к разрухе в родном городе.

Максим Шугалей рассказал, что Петербург самобытный город, с множеством объектов культурного наследия. Город пропитан историей. В юности он не задумывался, что все это может исчезнуть. Сейчас ученый все чаще видит негативные изменения родного города.

По мнению ученого, пик ухудшения пришелся на последние годы, исчезает часть истории и национального достояния. Но при этом город еще можно спасти. Проделав колоссальную работу, автор рассказал 160 историй объектов культурного значения Санкт-Петербурга.

Очевидно, что город пришел в упадок из-за неграмотного управления местных чиновников и халатного отношения к памятникам истории и культуры.



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