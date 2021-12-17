 

Гинеколог: Вакцинация не предотвращает беременность

17.12.2021, 23:38, Новости дня
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Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины, сообщила акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, директора НИИ охраны материнства и младенчества Галина Мальгина.

«Все фразы о том, что вакцина влияет на способность забеременеть – это театр абсурда. На этапе подготовки вакцинация необходима. Если женщина разумная, и она осознанно планирует беременность, она защитится от всех серьезных поражений, например от ковида. Мы рекомендуем это сделать. К настоящему моменту накоплено много научных данных, которые говорят, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию ни женщины, ни мужчины. Уже готовы огромные обзоры мировой научной литературы», – приводит V1.ru комментарий специалиста.

По словам доктора, в цикле зачатия происходят интересные механизмы, которые могут защитить плодное яйцо. Первые 15 дней плодное яйцо питается за счет внутренних ресурсов, и вакцина никоим образом к нему не перейдет..

«Если в первые 15 дней зачатия что-то повредится, то беременности не будет, она отторгнется на этом раннем этапе и пройдет как небольшая задержка месячных. Мы называем это «предимплантационные потери беременности», и их достаточно много. Многие женщины, не зная, что они в положении, были на каком-то празднике, выпили алкоголь. В таком случае не нужно никуда бежать. Если что-то повредится, беременность просто не разовьется», – отметила гинеколог.

То есть, если женщина накануне зачатия получила прививку и беременность продолжает развиваться, то вакцинация никак не повлияет на течение. Есть 80% гарантии, что беременность будет протекать нормально.

«Пугаться таких случаев и бежать прерывать беременность, потому что накануне вакцинировались, не надо. Нужно своевременно встать на диспансерный учет и, абсолютно планово, как и все другие беременные, сходить на первый и второй скрининги, которые выявляют какие-то аномалии развития», – сообщила Мальгина.

При этом, доктор пояснила, что если заболевание коронавирусом пришлось на ранние сроки беременности, то здесь уже есть опасность.

«Даже у нас есть такие примеры, когда на сроке в 5–6 недель женщина перенесла ковид, а при первом скрининге выявилась тяжелая патология формирующейся нервной системы плода, и пришлось заканчивать беременность. И это уже не единичные случаи у нас в области. Поэтому ковид более опасен, и здесь потенциальная польза от вакцинации перед беременностью гораздо больше, чем риск упустить этот момент и потом при беременности переболеть», – отметила Мальгина.

Ранее стало известно, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.



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