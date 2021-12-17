 

В США сочли, что РФ не приняла решения по дальнейшим шагам в отношении Украины

17.12.2021, 23:38, Новости дня
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Вашингтон полагает, что РФ не выработала решений о дальнейших шагах в отношении Украины, сообщил на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, отвечая на вопрос о том, какие решения, с точки зрения американской администрации, принял применительно к Украине президент РФ Владимир Путин, что «текущая оценка правительства США заключается в том, что он еще не принял решения, так что в этом плане нет изменений по сравнению с прошлой неделей», передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что почти нет сомнений в надежности выводов американской разведки, касающихся ситуации вокруг Украины: «У меня высокая уверенность в нашей способности видеть то, что представляло собой значительное наращивание Россией военных сил близ Украины».

По его мнению, такое наращивание сил имело место в том числе в Крыму, а также «в других местах» непосредственно на территории Украины.

«Мы поделились этим с союзниками и партнерами. И это подвигло их к тому, чтобы присоединиться к нам в мощном хоре (голосов), ясно сигнализирующих о колоссальных последствиях, как сегодня выразился Европейский союз, для России, если она решит осуществить дальнейшее вторжение на Украину», – подчеркнул помощник президента США Джо Байдена.

Салливан также заявил, что США намерены использовать в отношениях с Россией комбинацию сдерживания и дипломатии для разрядки напряженности ситуации вокруг Украины.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.

Позже стало известно, что Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину.

Напомним, Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.



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