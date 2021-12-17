 

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии

17.12.2021, 23:38, Новости дня
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Один человек погиб, еще девять пострадали, из них двое госпитализированы в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Чувашии, сообщил сотрудник экстренных служб.

Источник сообщил, что «один человек погиб, девять пострадали, двое из которых госпитализированы». Всего, по его словам, в автобусе ПАЗ находились 18 человек, передает РИА «Новости».

ДТП произошло в Мариинско-Посадском районе на автодороге регионального значения.

В свою очередь МВД по Чувашии сообщает, что водитель автомашины Volkswagen Sharan столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №222 Новочебоксарск – Мариинский Посад. 58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее под Уфой из-за погоды произошли три ДТП с участием 15 машин.



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