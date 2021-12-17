В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом

30-летняя женщина из Сан-Франциско заключила 28 сделок, получив при этом многие вещи – тренажер, Xbox, iPhone 11 Pro Max, бриллиантовое ожерелье, автомобиль, трейлер и, в конечном итоге, дом.

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Публикация от Trade Me Project (@trademeproject)

Теперь Скиппер – владелица небольшого дома в Нэшвилле (штат Теннесси), стоимость которого оценивается в $80 тыс. В доме две спальни, ванная комната, за домом – большой задний двор. О своих сделках Скиппер рассказывала в TikTok, где у нее более 5 млн подписчиков.

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Публикация от Trade Me Project (@trademeproject)

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