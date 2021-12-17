 

В России загорелся строящийся корабль, который планировали вооружить крылатыми ракетами. Есть пострадавшие

17.12.2021, 23:28, Новости дня
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В прокуратуре изданию рассказали, что проводится проверка по факту пожара, ему присвоен наивысший, пятый уровень сложности.

ТАСС пишет, что площадь пожара составила 800 м², пострадали капитанская рубка и башенно-мачтовая конструкция корабля.

На объекте работают 168 пожарных. Возгорание уже локализовали.

СМИ сообщают о пострадавших. По данным “Фонтанки”, их трое, два из них – спасатели в возрасте 34 лет и 45 лет. Они госпитализированы.

На сайте “Северной верфи” говорилось о строительстве четырех корветов проекта 20385, в том числе “Проворного”. Его экипаж должен состоять из 99 человек, а в числе вооружения корабля – крылатые ракеты “Калибр”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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