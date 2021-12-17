Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек

Многие дети становятся объектом насмешек ввиду нестандартной внешности. В категорию таких людей попала девушка по имени Зина.

Она была неуверенной в себе девочкой, которая не видела в своей внешности ничего привлекательно. Часто над ней насмехались одноклассники.

Однако, выросшая девушка очень преобразилась. Зина получила образование визажиста, завела свой блог, где начала делиться со зрителями болью родом из детства. В лице комментаторов она нашла друзей – с ней хотят знакомиться, общаться, дружить.

В одном из роликов девушка показала, как изменилась, чем ошарашила пользователей развлекательной площадки Тик Ток.

Многие просто не верили, что девочка на фотографии и эта красивая девушка – один и тот же человек.

«Определенно это разные люди»

«Все, абсолютно все разное».

Чтобы опровергнуть подозрения в том, что она использовала чужую фотографию, Зина сделала ролик, в котором предстала перед публикой без макияжа, чтобы зрители могли увидеть схожесть в чертах.

«Помогите, я тоже хочу себя изменить»

«Мне нужна хорошая книга с руководством к такой трансформации»