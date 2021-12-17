Одним углем мазаны

Могли ли родственные связи помешать кемеровскому Ростехнадзору контролировать соблюдение техники безопасности на взорвавшейся шахте «Листвяжная».



Прокуроры проверяют шахты Кузбасса после аварии на шахте «Листвяжной». Фото: РИА Новости

13 декабря спасатели завершили извлечение тел погибших из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где утром 25 ноября произошел взрыв метана, и официально спасательные работы были приостановлены. Под землей в это время находились 285 горняков. В результате трагедии погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей, еще 99 человек пострадали. Это самая крупная авария в РФ с 2010-го, когда два взрыва метана на шахте «Распадская» унесли жизни 91 человека.

За последние годы «Листвяжную» проверял и Роспотребнадзор, и Гострудинспекция, и МЧС, и Росприроднадзор, и Госстройнадзор и даже почему-то Росрыболовство. Именно Ростехнадзор занимается важнейшими проверками, от качества проведения которых напрямую зависит жизнь горняков. «Трансперенси Интернешнл — Россия»* и «Новая газета» рассказывают о возможных причинах лояльности проверяющих, в итоге приведшей к смертям шахтеров.

Парад силовиков

На следующий день после аварии, 26 ноября, СК по Кемеровской области — Кузбассу возбудил несколько уголовных дел: одно — по факту халатности сотрудников Беловского отдела Ростехнадзора, уже задержаны двое инспекторов, которые за неделю до трагедии «без фактической проверки составили акты о проверке» вентиляционного штрека участка № 4, где и произошла трагедия. И второе — по факту нарушений требований промышленной безопасности. СК почти сразу же задержал директора шахты, Сергея Махракова, его первого заместителя и начальника четвертого участка. 15 декабря задержали, а затем арестовали и совладельца компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Вместе с ним задержаны еще три человека, среди них руководитель «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Генпрокуратура вслед за Следственным комитетом начала проверку Сибирского управлении Ростехнадзора и возбудила 25 административных дел в отношении руководства шахты. Кроме силовиков на аварию с массовыми жертвами обратил внимание и президент РФ Владимир Путин, который сообщил, что причиной аварии на «Листвяжной» стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ <…>, проводимых при повышенной загазованности метаном. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — цитировал президент отчет Следственного комитета на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Сложно представить, что обычные инспекторы могут принять решение о непроведении проверки крупного предприятия без согласования такого решения с руководством. Вместе с тем нельзя сказать, что проверок не проводились вовсе, по крайней мере, на бумаге.

Экстренные службы во время ликвидации аварии на шахте «Листвяжная». Фото: РИА Новости

В 2021 году Ростехнадзор девять раз приостанавливал работу некоторых участков шахты, с начала года инспекторы провели 127 проверок, выявили 914 нарушений и оштрафовали «Листвяжную» на четыре миллиона рублей, сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль. При этом в Едином реестре проверок отображено только 10 контрольно-надзорных мероприятий. Всего одно из них — в апреле 2021 года — проводило Сибирское управление Ростехнадзора. По результатам проверки инспекторы выявили 139 нарушений, а в списке привлеченных к ответственности — сплошь механики, технологи и начальники участков, и никого из руководства.

После трагедии о многочисленных нарушениях стали сообщать сами работники компании ООО «СДС-Уголь» — владельца «Листвяжной». Горняки рассказали журналистам, как периодически проклеивали скотчем датчики, фиксирующие уровень метана, — руководство не останавливало работы на шахте при 4%-ном уровне содержания метана, чтобы выполнить план, спущенный сверху владельцами, хотя уже при 1,5% работы должны останавливаться. Еще один шахтер рассказывал журналистам о том, что начальник охраны труда на шахте якобы отказывался оформлять производственные травмы.

Сибирский деловой союз

Шахта «Листвяжная» была построена в 1956 году и сейчас принадлежит компании «СДС-Уголь» — основному активу холдинга «Сибирский деловой союз», куда входят также шахта «Южная», три угольных разреза («Восточный», «Черниговский» и «Первомайский»), три обогатительных фабрики и несколько сервисных предприятий на территории Кемеровской области. Разрез «Черниговский» в 2018 году посещал президент РФ Владимир Путин. Всего в состав холдинга входит порядка ста организаций в семи регионах России.

Как указано на сайте самого холдинга, он — в тройке «лучших социально ориентированных компаний Кемеровской области» и занимает третье место в стране по добыче и экспорту угля, третье место по производству вагонов и пятое — по производству азотных удобрений.

На Кузбассе «Сибирский деловой союз» считается настоящей империей, здесь расположены пятьдесят предприятий холдинга.

Баннер «Сибирского делового союза». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Влияние «СДС» в регионе подтверждает и то, что в 2019 году внештатным советником по геологии на общественных началах губернатора региона Сергея Цивилева был назначен директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

История холдинга «СДС» началась в 1999 году, когда Владимир Гридин и Михаил Федяев пришли к управлению угольным разрезом «Черниговец». То, что случилось с угольным разрезом в самом конце 90-х, трактуется по-разному. «Черниговец» находился под управлением «Металлургической инвестиционной компании» (МИКОМ) кузбасского бизнесмена Михаила Живило. МИКОМ владел контрольным пакетом «Черниговца», но, как писал в то время «Коммерсантъ», местная милиция и инвесткомпания «Мир-инвест», не без поддержки со стороны экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, после ночного противостояния с рабочими разреза смогли установить контроль на «Черниговце».

Угольным разрезом пришли руководить Владимир Гридин и Михаил Федяев. Гридин — бывший начальник Новокузнецкой дистанции гражданских сооружений железной дороги, оказался в РЖД по приглашению Амана Тулеева в 80-х, когда тот возглавлял Новокузнецкое отделение Кемеровской железной дороги. Федяев — в прошлом глава кемеровского представительства «Мир-инвеста».

В 2004 году бизнес-партнеры зарегистрировали компанию «Сибирский деловой союз» и начали активно наращивать активы своей бизнес-империи на кредиты, что впоследствии сыграло с ними злую шутку. Спустя шесть лет, в 2010-м, оба основателя «СДС» попали в рейтинг 200 богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes. Гридин тогда оказался на 89-м месте с состоянием $1,4 млрд, а Федяев — на 92-м с состоянием $700 млн. В 2019 году их состояние оценивалось уже в 550 и 600 млн долларов соответственно.

В 2007 году Владимир Гридин стал депутатом Государственной думы пятого созыва от партии «Единая Россия», где был заместителем председателя думского комитета по транспорту. Он участвовал или был соавтором законопроектов, касающихся транспортной сферы, госрегулирования в области добычи и использования угля, изменений в Трудовой кодекс для горняков, занятых на подземных работах. Работал над поправками в закон о социальной защите работников угольной промышленности. Поправки были направлены «на повышение безопасности труда на угольных и других предприятиях со сложными горно-геологическими условиями» и вводили «обязательное периодическое повышение квалификации и аттестации работников организаций по добыче угля». Гридин покинул Госдуму в 2015 году, одной из причин могли стать проблемы со здоровьем.

Примерно в это же время долги холдинга «СДС» превысили $1,5 млрд — из-за многолетнего снижения цены на уголь аукнулись те самые кредиты, на которые покупались предприятия в 2000-х. И компания начала распродавать активы.

Владимир Гридин, который и так постепенно отходил от дел в связи со своей депутатством, и вовсе потерял интерес к бизнесу и переехал в Монако.

До последнего времени доли Федяева и Гридина в угольном активе распределялись примерно поровну, но в 2019 году Федяев выкупил акции у партнера и довел свою долю в холдинге до 95%, следует из годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Владелец «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове. Фото: РИА Новости

Однако господин Федяев не остался без собственного представителя на федеральном уровне. Его сын, Павел, начинал карьеру в холдинге отца и уже третий созыв подряд — с 2011 года — является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В последнем созыве он занял пост заместителя председателя Комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре. В перечне законопроектов, к которым присоединялся Федяев-младший, можно в особенности выделить те, что относятся к сфере сельского хозяйства, судоходства и строительства — эти направления также входят в бизнес отца парламентария.

Комментируя «Новой газете» самое начало совместного пути Гридина и Федяева, местный активист и политик Михаил Учванов рассказывал об особенностях ведения бизнеса в Кемеровской области в нулевых:

«С неугодными же бизнесменами вроде Живило разбираются разными способами, например, с помощью Ростехнадзора. Это меч для любого промышленника в Кузбассе. <…> А заходят Ростехнадзор, Росприроднадзор, говорят, что на разрезе угольная пыль, и на три месяца останавливают работу, потом повторяют этот фокус. Если разрез стоит, то деньги брать неоткуда, и таким образом происходит отъем предприятия».

Между тем к шахте «Листвяжной» и их головной компании «СДС-Уголь» у Ростехнадзора если и были претензии, то точно не критические. Несмотря на сообщения пресс-службы Ростехнадзора о сотнях проверок и штрафов, в реальности же объем штрафов (свыше 4 млн рублей), наложенных на компанию за нарушения, относящиеся к промышленной безопасности, которые, как и предполагает Следственный комитет, стали причиной гибели горняков, не выходят за рамки статистической погрешности по сравнению с выручкой компании и составили всего 0,001% от денег, заработанных на добыче угля.

Вместе с этим сайт «СДС-Уголь» полнится сообщениями о совместных совещаниях с руководством Ростехнадзора.

Например, в конце прошлого года Александр Мироненко, глава Сибирского управления Ростехнадзора, хвалил систему безопасности «СДС-Уголь»: «Хочется выразить благодарность холдинговой компании «СДС-Уголь» за то, что заблаговременно занялись проработкой вопросов, которые призваны обеспечить соответствующий уровень безопасности на объектах углеобогащения и переработки».

Первые дни после аварии на шахте «Листвяжная». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета

Взятки вместо проверок

Сотрудники Ростехнадзора с незавидной регулярностью становятся героями новостей. Зачастую это новости о том, как очередной инспектор попался на взятке.

Так, в июне на сотрудников карельского управления Ростехнадзора завели уголовное дело: они обещали местному предпринимателю положительный результат проверки по безопасному ведению работ на карьере.

Фигурантами дела о взятках становились не только рядовые инспекторы, но и руководство региональных управлений.

В конце августа при передаче взятки в 440 тысяч рублей задержали руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Взятка должна была помочь местному бизнесмену ввести в эксплуатацию новые элеваторы.

В сентябре руководителя Верхне-Донского управления ведомства Андрея Шатохина осудили на 2,5 года колонии за получение взятки кровлей для личных нужд.

В октябре арестовали за взятку начальника территориального отдела Печорского управления Казимира Татаревича — он за 200 тысяч рублей якобы обещал избавить местного предпринимателя от проверок во время проведения буровых работ.

Бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова также обвиняли во взятке, но переквалифицировали обвинение на злоупотребление полномочиями и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Начальник Северо-западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков в 2018 году признал свою вину в хищении денежных средств, общая сумма которых при изъятии составила более 1 млрд рублей. При этом совместный годовой доход господина Слабикова и его супруги, судя по декларации о доходах и имуществе за предыдущий год, составлял чуть больше четырех млн рублей.

Отдельного внимания заслуживает и декларация главы Сибирского территориального управления Ростехнадзора, в чем ведении находится «Листвяжная», Александра Мироненко.

Чиновник Ростехнадзора Александр Мироненко

Чиновник Ростехнадзора — обладатель до недавних пор пустой декларации о доходах и имуществе. Из декларации Мироненко в 2019 году пропала супруга, а вместе с ней 76- и 49-метровые квартиры, сам чиновник после этого декларировал, что пользуется лишь 40-метровой жилплощадью.

Из декларации Александра Мироненко

Проект «Трансперенси»–«Декларатор», где агрегированы 3,5 миллиона деклараций госслужащих, относит такие сведения о доходах и имуществе к «аномальным» — когда у чиновника, который длительное время занимает высокий пост и к тому же семьянин, нет ни одного жилого объекта и транспортных средств в собственности или пользовании.

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