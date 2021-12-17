Судьба кресла Градского – Личное мнение
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Я не знаю, как реагировать на такие новости — вы мне поможете. Сегодня в новостях появился такой заголовок:
«Стала известна судьба кресла Александра Градского в шоу Голос».
Фото: Соцсети
С судьбой самого Александра уже всё понятно — он умер. Осталось выяснить, что ждёт его кресло.
Оказывается, судьба кресла в том, что оно останется в студии. В память о покойном наставнике передачи:
«Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, останется в студии до самого финала — в память о Градском», — сообщает Стархит.
Кресло — в память? Серьёзно?
Не то, чтоб я была поклонницей Градского. Но каким бы ни был любой человек, как я бы к нему ни относилась, глумиться зачем? Кресло на пьедестал поставить на память? Вы действительно считаете такое уместным?
Что ещё мы и где поставим «в память» о покойном шоумэне? Судьба его ботинок, штанов никого не волнует?
Какой-то сюр, простите. Судьба кресла Градского.
Ну, есть кресло — реквизит называется. Позовите другого наставника в шоу, пусть сидит на нём, крутится. Это ведь — просто кресло, без какой-либо мистической подоплёки. Не трон. Не пьедестал — просто кресло, не более!
Впрочем, может, это только мне кажется неуместным? Вы как считаете — нужно делать телевизионное кресло памятником или для вас это тоже странно?
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Источник: Лена Миро
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