Судьба кресла Градского – Личное мнение

Я не знаю, как реагировать на такие новости — вы мне поможете. Сегодня в новостях появился такой заголовок:

«Стала известна судьба кресла Александра Градского в шоу Голос».



Фото: Соцсети

С судьбой самого Александра уже всё понятно — он умер. Осталось выяснить, что ждёт его кресло.

Оказывается, судьба кресла в том, что оно останется в студии. В память о покойном наставнике передачи:

«Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, останется в студии до самого финала — в память о Градском», — сообщает Стархит.

Кресло — в память? Серьёзно?

Не то, чтоб я была поклонницей Градского. Но каким бы ни был любой человек, как я бы к нему ни относилась, глумиться зачем? Кресло на пьедестал поставить на память? Вы действительно считаете такое уместным?

Что ещё мы и где поставим «в память» о покойном шоумэне? Судьба его ботинок, штанов никого не волнует?

Какой-то сюр, простите. Судьба кресла Градского.

Ну, есть кресло — реквизит называется. Позовите другого наставника в шоу, пусть сидит на нём, крутится. Это ведь — просто кресло, без какой-либо мистической подоплёки. Не трон. Не пьедестал — просто кресло, не более!

Впрочем, может, это только мне кажется неуместным? Вы как считаете — нужно делать телевизионное кресло памятником или для вас это тоже странно?

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