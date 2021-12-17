Мнение: Спутниковые снимки авиабазы Аль-Ватия

Спутниковые фотографии захваченной в прошлом году турками у Хафтара авиабазы Аль-Ватия в западной Триполитании.

С базы убрали большую часть мусора и старых самолетов и вертолетов.

Бетонные укрытия отремонтированы, в одном из ангаров заметен нос "Байрактара".

На позициях отмечаются ЗРК "Хок" развернутые там взаимен уничтоженных "неизвестными самолетами".

Собственно, достаточно наглядное свидетельство того, что "друг Реджеп" из Ливии уходить не собирается.

Как собственно и наши ЧВКшники, которые по-прежнему обеспечивают фронт Сирт-Аль-Джуфра.

В самой Ливии продолжается бардак связанный с выборами.

После снятия Каддафи с выборов, суд постановил его вернуть в список.

А на днях в Триполитании боевики связанные с Турцией устроили опереточный переворот и заявили, что выборов вообще не будет. Главная интрига – начнется ли очередной виток местной гражданской войны до выборов или сразу после них.

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