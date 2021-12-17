Дети Градского решили помочь участникам «Голоса» из команды отца

Дочь Александра Градского Мария сообщила в программе «Голос», что им с братом Даниилом не остается выбора, кроме как помочь участникам из команды отца в подготовке.

Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда «Голос» и дети артиста, передает РИА «Новости».

«Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», – сказала Мария Градская в шоу.

«Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить. Замены Градскому нет и не будет. Я прошу почтить память маэстро», – сказал, в свою очередь, Нагиев.

«Потеря, потеря Саши Градского – это невосполнимая утрата для музыки, для музыкального мира России, для народа нашего. Как правильно здесь было сказано, заменить его абсолютно некем», – добавил певец Александр Розенбаум.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Градского не будет, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.

Напомним, народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. В сентябре 2017 года артист снова стал членом жюри шоу «Голос».