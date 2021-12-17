Пожар на «Северной верфи» в Петербурге локализовали

Пожар на строящемся корвете «Проворный» на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге локализован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

Пожар локализовали в 22.49, передает ТАСС.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту пожара, на месте ЧП работают следователи.

О пожаре на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно в 18.22 мск. По последним данным, площадь возгорания составляет 800 кв. метров.

Пожару присвоен четвертый ранг из пяти возможных, к тушению привлечены 168 человек и 42 единицы техники. Известно о троих пострадавших.