Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой

…из-за ограничений, введенных против немецкоязычного канала RT.

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять ограничения, введенные накануне против немецкоязычного канала российского государственного телеканала RT. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В день запуска YouTube-канал «RT auf Sendung» был заблокирован, якобы за нарушения правил площадки. <…> В декабре международный информационный телеканал RT получил право вещания в эфире из Москвы на территории 33 европейских стран, включая Германию.

<…> В письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено»,

— говорится в сообщении.

Роскомнадзор требует «в максимально короткие сроки» снять ограничения с канала «RT auf Sendung». Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений.

Накануне YouTube заблокировал канал немецкой редакции RT через пять часов после запуска за обход ранее наложенных ограничений на канал RT DE. «Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — объяснили в YouTube.

В МИД РФ назвали блокировку «колкостями и вредностями» со стороны ФРГ. Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала, что ни в одной стране мира они не сталкивались с «такими трудностями, такими ограничениями и такими попытками не дать нам выйти в эфир», как в Германии.

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В сентябре YouTube удалил два канала немецкой редакции RT (RT DE и Der Fehlende Part) без возможности восстановления, так как на них публиковались материалы с ложными утверждениями о коронавирусной инфекции. При этом второй канал редакция создала для обхода ограничений на первом. Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что «очень ждет», когда в РФ в ответ запретят работы германских СМИ Deutsche Welle, ARD и ZDF. Тогда же Роскомнадзор в первый раз потребовал от YouTube снять ограничения, введенные против немецкоязычных каналов RT.

После этого за российский телеканал вступился и МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве блокировку YouTube- каналов RT связали с неким «планом» властей Германии и назвали происходящее с «Инфобарбароссой», сделав отсылку к плану нападения нацистов на СССР. Также на Смоленской площади пообещали принять «симметричные меры» против германских СМИ в России.

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