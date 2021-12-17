 

Он. Состоялся. В любви – Личное мнение

17.12.2021, 22:26, Разное
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Гастарбайтер Мальков объявил себя «самым счастливым человеком на этой планете».


Фото: Соцсети

Повод: жена взяла его фамилию. Теперь Настюшка у нас — Малькова-Макеева, и в этом — Ромкино счастье.

Он состоялся в любви.

Как же мало нужно мужичку для счастья.

Вот Илон Макс, например, хочет создать колонию на Марсе. Нет колонии — нет счастья. Успех каждого своего дня Илон определяет тем, приблизил его данный день к цели или нет.

А неамбициозному Ромке достаточно приписки своей фамилии через тире.

Когда успешный мужчина демонстрирует повышенную романтичность по отношению к женщине, в которую влюбился, это выглядит, наверное, романтично.

Когда розовые сопли пускает неудачник, это выглядит жалко.

Помню: был у меня начальник на заводе. Однажды он собрал нас всех и отчитал мужиков. Женщин не тронул. Сказал примерно следующее: «Хотите сидеть под юбкой жены, в этом видите своё счастье — уходите с работы в шесть-ноль-ноль. Хотите делать карьеру — будьте готовы пахать».

Не состоялась в деле, зато состоялась в любви — это пока все-таки прерогатива женщин, Мальков. Да и то — сильно устаревшая, отдающая нафталиновыми кринолинами начала 19 века.

Как относитесь к романтичным мужчинам, живущих по принципу: «Мужское счастье — была бы милая рядом»?

Источник: Лена Миро



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