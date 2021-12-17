 

“Главная проблема безопасности в Европе – агрессия РФ”. В МИД Украины выдвинули России условия в ответ на ее требования к НАТО

17.12.2021, 21:59, Новости дня
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Он добавил, что такую же позицию разделяет и сам Альянс.

Николенко отметил, что в украинском внешнеполитическом ведомстве “обратили внимание на распространенные МИД РФ российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых “гарантиях безопасности”.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

По словам Николенко, “главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях”.

Именно “свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта – это лучшая гарантия безопасности на европейском континенте”, подчеркнул Николенко.

В связи с этим в МИД Украины призвали РФ, в качестве первых шагов для достижения этой цели, “безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата”.

“В частности – общих согласованных выводов саммита “Нормандской четверки” 2019 года, касающихся, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, продолжение процесса разминирования, выполнение политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытие и обеспечение надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведение последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками”, – резюмировал Николенко.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины, и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе. По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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