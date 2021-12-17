 

В Киевской области подсудимый напал на конвоиров и скрылся, его уже задержали – полиция

17.12.2021, 21:59, Новости дня
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“Во время вывода подсудимого из автозака злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. Впрочем, наслаждаться свободой пришлось только час, по горячим следом беглеца задержали”, – написал он.

По данным правоохранителя, речь идет о 31-летнем уроженце Полтавской области, который неоднократно был судим за кражи.

Задержали беглеца в Броварах, уточнил начальник полиции региона.

“Находился в СИЗО, куда и вернется. Впрочем, теперь будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и бегство из-под стражи”, – заявил Небитов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=604457137550635&id=100039590617894

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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