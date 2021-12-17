Мнение: Формализация красных линий России

МИД РФ представил проект соглашения Россия-НАТО, в котором фактически изложены в письменной форме желаемые РФ гарантии безопасности, которые фактически являются тем, что не было сделано при ликвидацией Горбачевым советского блока.

Таким образом, в тексте ниже представлено российское видение текущего состояния отношений РФ и НАТО и желаемый РФ вектор их коррекции в выгодном для себя ключе.

Вопросы двусторонних отношений России с иностранными государствами и региональными объединениями

Отношения Россия-НАТО пребывают в затяжном кризисе. Решения саммита НАТО в Брюсселе 2018 г. подтвердили линию на военно-политическое «сдерживание» России. Продолжен долгосрочный курс на наращивание коалиционных возможностей НАТО по созданию группировок войск и дальнейшему совершенствованию военной инфраструктуры у наших границ.

Идет последовательное усиление военного присутствия и форсированное развитие военной инфраструктуры блока в государствах Восточной Европы и Прибалтики. Значительно возросло количество и интенсивность учений альянса и его стран-членов, для проведения которых в приграничные с Россией регионы перебрасываются дополнительные контингенты военнослужащих и тяжелая военная техника стран НАТО.

К военным мероприятиям альянса все более активно привлекаются Швеция, Финляндия и другие страны-партнеры. Формируются передовые командно-штабные подразделения; принято решение о создании новых объединенных командований коалиционных сил – в г. Норфолк (США) по обеспечению безопасности транспортных коридоров в регионах Северной Атлантики и Арктики, в г. Ульм (ФРГ) по управлению, планированию и логистике в целях организации военных перевозок в Европе. Анонсированы планы Пентагона о передовом складировании военной техники в странах ЦВЕ и Прибалтики. Усилены группировки кораблей, патрулирующих акваторию Балтийского моря. Увеличилось число заходов и продолжительность пребывания в Черном море кораблей ВМС нечерноморских государств альянса, прежде всего США. Натовские ВМС продолжают патрулирование воздушного пространства Прибалтики в усиленном составе, причем вылеты «на перехват» осуществляются и тогда, когда никаких нарушений с российской стороны допущено не было. Развернут комплекс противоракетной обороны в Румынии. Аналогичный объект планируется ввести в строй в 2020 г. в Польше. Особую обеспокоенность вызывают планы постоянного размещения в этой стране военнослужащих США и недавние договоренности об увеличении там американского контингента, что ставит под угрозу Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 г., один из немногих оставшихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность в Европе.

Постепенно, но планомерно разрушается эффективно действовавшая архитектура европейской безопасности и нормы международного права. Отказ от ключевых договоренностей, обеспечивающих военную сдержанность, при молчаливом соглашательстве большинства членов альянса – наглядным примером здесь служит ситуация вокруг ДРСМД – чреват развитием новой гонки вооружений, откатом к принципам эпохи конфронтации.

Разумеется, такие военные приготовления НАТО не могут оставаться без нашей адекватной реакции.

Продолжающееся втягивание в НАТО балканских стран, стремление любой ценой «загнать» их в блок подтверждает неизменность взятого курса на безоглядное расширение своего геополитического пространства. Пренебрежение правовыми нормами и мнением значительной части населения при закрытии вопроса о госнаименовании Северной Македонии, форсирование членства в НАТО Боснии и Герцеговины, создание «армии Косово» при попустительстве «Сил для Косово» лишь усугубляют и так имеющиеся противоречия и серьезно дестабилизируют ситуацию в регионе.

Остается в силе и одностороннее решение НАТО о приостановке практического сотрудничества с Россией по военной и гражданской линиям. При этом страны НАТО не демонстрируют готовности к обсуждению российских предложений по деэскалации напряженности и предотвращению военных инцидентов, переданных им на заседании Совета Россия-НАТО 31 мая 2018 г. Эти предложения включают возобновление диалога по военной линии (начиная с консультаций экспертов) для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России и у наших партнеров; принятие мер по снижению активности военной деятельности вдоль линии непосредственного соприкосновения России и НАТО (Прибалтика, Черное море, Арктика) на основе взаимности; совершенствование механизма предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном пространстве и на море, в первую очередь в Балтийском и Черноморском регионах. Реакции на них со стороны НАТО до сих пор не получено.

Все эти действия чреваты долгосрочными дестабилизирующими последствиями как для региональной, так и для всей евроатлантической безопасности.

Несмотря на недружественные шаги в наш адрес, Россия не намерена втягиваться в навязываемую нам бессмысленную конфронтацию.

По-прежнему твердо исходим из стратегической общности целей со всеми государствами и организациями евроатлантического региона по поддержанию мира и стабильности, противодействию общим угрозам безопасности – международному терроризму, распространению оружия массового уничтожения, наркоторговле, пиратству. По-прежнему убеждены, что реальной альтернативы взаимовыгодному и широкому общеевропейскому сотрудничеству в сфере безопасности на прочной основе международного права не существует.

Позиция России остается неизменной – наша страна готова к развитию отношений с НАТО на основе равноправия в целях укрепления всеобщей безопасности в евроатлантическом регионе. При этом глубина и содержание таких отношений будут зависеть от встречной готовности альянса учитывать законные интересы России.

СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА

Проект

Российская Федерация и государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), далее именуемые Участниками,

подтверждая стремление к улучшению отношений и углублению взаимопонимания;

признавая, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности во взаимозависимом мире необходимо объединение усилий всех Участников;

будучи убежденными в необходимости предотвращения опасной военной деятельности и, таким образом, уменьшения возможности возникновения инцидентов между их вооруженными силами;

отмечая, что интересы безопасности каждого Участника требуют повышения эффективности многостороннего сотрудничества, укрепления стабильности, предсказуемости и транспарентности в военно-политической области;

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора 1997 года, Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 1994 года, Хартии Европейской безопасности 1999 года и Римской декларации «Отношения Россия-НАТО: Новое качество» глав государств и правительств Российской Федерации и государств-членов НАТО 2002 года;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.

Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Участники обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других Участников.

Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности.

Статья 2

Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Участники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.

Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.

Для поддержания экстренных контактов между Участниками организуются «горячие» телефонные линии.

Статья 3

Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе).

Статья 4

Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников.

Статья 5

Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других Участников.

Статья 6

Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Статья 7

Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора.

Статья 8

Настоящее Соглашение не затрагивает и не будет толковаться как затрагивающее преимущественную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, а также права и обязательства Участников, вытекающие из Устава ООН.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты его передачи.

Любой Участник настоящего Соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие настоящего Договора прекращается для такого Участника через [30] дней после получения депозитарием указанного уведомления.

Настоящее Соглашение составлено на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу, хранится в архиве депозитария, которым является правительство …

Совершено в [городе …] [ХХ] дня [ХХХ] месяца [20ХХ] года.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/vnesnepoliticeskoe-dos-e/dvustoronnie-otnosenij-rossii-s-inostrannymi-gosudarstvami/rossia-nato/1790803/#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8,%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%20%5B20%D0%A5%D0%A5%5D%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0. – цинк

Выглядит совершенно невероятным, что США на это согласятся (а решения по таким вопросам принимает конечно же не НАТО как организация, а США), так как даже принятие части пунктов из этого соглашение означает, что они признают право России иметь свою сферу влияния, а также сам факт того, что теза "Сфера влияния США – вес мир" ушла в прошлое. Фактически, это означает, что США должны расписаться в том, что их гегемония окончилась.

Поэтому, данное соглашение скорее формализует российские красные линии и служит отправной точкой на случай гипотетического торга в условиях продолжающейся Холодной войны.

Чтобы США согласились принять нечто подобное, как представляется, должен произойти военно-политический кризис, с резким повышением вероятности ядерной войны. Увещевания и вербальные призывы вряд ли возымеют желаемый эффект в силу того, что стороны говорят на разных геостратегических языках.

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