Мнение: Шоколадная держава Россия, рекорд нетопливного экспорта и рост продаж лапши

1. Под постами о достижениях современной России по сравнению с Россией 1990-х и СССР постоянно появляются комментарии в духе «нашли с чем сравнивать! а вот сделайте-ка нам так, чтобы Россия была как Швейцария – тогда-то нам будет чем гордиться!».

Что ж, хорошо. Чем известна Швейцария? Банками, часами, дырявым сыром и шоколадом. Так вот, по экспорту шоколада мы Швейцарию уже обогнали. С банками, часами и сыром тоже всё неплохо, но об этом я рассказывал в других постах.

https://iz.ru/1260857/2021-12-08/rossiia-obognala-shvetcariiu-po-eksportu-shokolada-i-voshla-v-10-eksporterov-mira

По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию. <…>

По состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму $838 млн. За аналогичный период экспорт такой продукции из Швейцарии составил $819 млн.

В 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, экспортировав 295,7 тыс. т. на сумму $729,2 млн. Швейцария была на 10-м месте с результатом 109,8 тыс. т. на сумму $753 млн.

2. Россия наращивает не только свою пищевую мощь, но и ставит экспортные рекорды по многим другим товарным статьям. Ещё в прошлом году нетопливный экспорт России (170 млрд долларов) составлял более половины от общего экспорта (331,7 млрд долларов). По итогам текущего года ожидаются новые рекорды:

https://sdelanounas.ru/index.php?module=Blogs&action=View&id=144893

Нетопливный экспорт России за 10 месяцев 2021 г. составил 179 млрд долл., превзойдя историческое достижение полного 2020 г. (около 170 млрд долл.). Оставшиеся два месяца могут добавить в копилку ещё порядка 40 млрд долл.

Положительная динамика отмечена по всем товарным группам. В первую очередь она обеспечена значительным ростом мировых цен, но по многим товарам также сказалось и увеличение поставок в количественном выражении.

Наибольший прирост за 10 месяцев показали следующие статьи:

стальной прокат — на 4970 млн долл. или 92%,

сталь — на 4156 млн долл. или 99% (четверть прироста — за счёт предварительного декларирования),

алюминий — на 3228 млн долл. или 98% (до половины прироста — за счёт предварительного декларирования),

минеральные удобрения — на 3157 млн долл. или 55%,

пиломатериалы — на 1625 млн долл. или 43%,

алмазы — на 1468 млн долл. или 75%,

полимеры — на 1417 млн долл. или 75%,

зерно — на 1392 млн долл. или 18%,

растительные масла — на 1381 млн долл. или 45%,

железная руда — на 1353 млн долл. или 88%,

иммунные продукты — на 1294 млн долл. или в 7,6 раз,

суда и плавсредства (главным образом б/у) — на 1252 млн долл. или в 3,7 раз,

руды и концентраты цветных металлов — на 1068 млн долл. или 91%,

неорганические вещества (в первую очередь аммиак и технический углерод) — на 923 млн долл. или 43%,

платиноиды — на 889 млн долл. или 14%,

двигатели и турбины (кроме электрических) — на 873 млн долл. или +44%,

ракообразные — на 727 млн долл. или 59%.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:

http://stat.customs.ru/

Как видно, Россия богата множеством вещей: есть у нас и обильные полимеры, и лучшие в мире вакцины, и многочисленные ракообразные. Экспорт по этим статьям приносит нам миллиарды долларов. А вы говорите: бензоколонка, бензоколонка…

3. По итогам 11 месяцев с начала года продажи лапши быстрого приготовления в России выросли на 16%:

https://lenta.ru/news/2021/12/15/bichpaket/

Эксперты предлагают два варианта объяснения этого загадочного феномена. Первый: народ нищает, переходит на питание дошираками. Объяснение сомнительно, так как доширак значительно дороже обыкновенных макарон — это не еда для бедных, а еда для ленивых.

Второй вариант: виноват коронавирус. Люди стали реже питаться в кафе и на работе, чаще сидеть дома. При этом многие либо не умеют готовить, либо не хотят тратить время на готовку. Навыки заказа еды онлайн у нас освоили ещё не все, да и нормальная доставка есть пока что не во всех городах. Методом исключения остаётся доширак.