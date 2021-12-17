Мнение: Шоколадная держава Россия, рекорд нетопливного экспорта и рост продаж лапши
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1. Под постами о достижениях современной России по сравнению с Россией 1990-х и СССР постоянно появляются комментарии в духе «нашли с чем сравнивать! а вот сделайте-ка нам так, чтобы Россия была как Швейцария – тогда-то нам будет чем гордиться!».
Что ж, хорошо. Чем известна Швейцария? Банками, часами, дырявым сыром и шоколадом. Так вот, по экспорту шоколада мы Швейцарию уже обогнали. С банками, часами и сыром тоже всё неплохо, но об этом я рассказывал в других постах.
https://iz.ru/1260857/2021-12-08/rossiia-obognala-shvetcariiu-po-eksportu-shokolada-i-voshla-v-10-eksporterov-mira
По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию. <…>
По состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму $838 млн. За аналогичный период экспорт такой продукции из Швейцарии составил $819 млн.
В 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, экспортировав 295,7 тыс. т. на сумму $729,2 млн. Швейцария была на 10-м месте с результатом 109,8 тыс. т. на сумму $753 млн.
2. Россия наращивает не только свою пищевую мощь, но и ставит экспортные рекорды по многим другим товарным статьям. Ещё в прошлом году нетопливный экспорт России (170 млрд долларов) составлял более половины от общего экспорта (331,7 млрд долларов). По итогам текущего года ожидаются новые рекорды:
https://sdelanounas.ru/index.php?module=Blogs&action=View&id=144893
Нетопливный экспорт России за 10 месяцев 2021 г. составил 179 млрд долл., превзойдя историческое достижение полного 2020 г. (около 170 млрд долл.). Оставшиеся два месяца могут добавить в копилку ещё порядка 40 млрд долл.
Положительная динамика отмечена по всем товарным группам. В первую очередь она обеспечена значительным ростом мировых цен, но по многим товарам также сказалось и увеличение поставок в количественном выражении.
Наибольший прирост за 10 месяцев показали следующие статьи:
стальной прокат — на 4970 млн долл. или 92%,
сталь — на 4156 млн долл. или 99% (четверть прироста — за счёт предварительного декларирования),
алюминий — на 3228 млн долл. или 98% (до половины прироста — за счёт предварительного декларирования),
минеральные удобрения — на 3157 млн долл. или 55%,
пиломатериалы — на 1625 млн долл. или 43%,
алмазы — на 1468 млн долл. или 75%,
полимеры — на 1417 млн долл. или 75%,
зерно — на 1392 млн долл. или 18%,
растительные масла — на 1381 млн долл. или 45%,
железная руда — на 1353 млн долл. или 88%,
иммунные продукты — на 1294 млн долл. или в 7,6 раз,
суда и плавсредства (главным образом б/у) — на 1252 млн долл. или в 3,7 раз,
руды и концентраты цветных металлов — на 1068 млн долл. или 91%,
неорганические вещества (в первую очередь аммиак и технический углерод) — на 923 млн долл. или 43%,
платиноиды — на 889 млн долл. или 14%,
двигатели и турбины (кроме электрических) — на 873 млн долл. или +44%,
ракообразные — на 727 млн долл. или 59%.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:
http://stat.customs.ru/
Как видно, Россия богата множеством вещей: есть у нас и обильные полимеры, и лучшие в мире вакцины, и многочисленные ракообразные. Экспорт по этим статьям приносит нам миллиарды долларов. А вы говорите: бензоколонка, бензоколонка…
3. По итогам 11 месяцев с начала года продажи лапши быстрого приготовления в России выросли на 16%:
https://lenta.ru/news/2021/12/15/bichpaket/
Эксперты предлагают два варианта объяснения этого загадочного феномена. Первый: народ нищает, переходит на питание дошираками. Объяснение сомнительно, так как доширак значительно дороже обыкновенных макарон — это не еда для бедных, а еда для ленивых.
Второй вариант: виноват коронавирус. Люди стали реже питаться в кафе и на работе, чаще сидеть дома. При этом многие либо не умеют готовить, либо не хотят тратить время на готовку. Навыки заказа еды онлайн у нас освоили ещё не все, да и нормальная доставка есть пока что не во всех городах. Методом исключения остаётся доширак.
Источник: Место для дискуссий
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