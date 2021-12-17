Минюст включил «Лилит» и «Маяк» в перечень иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, организацию «Лилит» и дальневосточное общественное движение «Маяк», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в реестр включено дальневосточное общественное движение «Маяк».

Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, фонд «Иркутский союз библиофилов» и организацию «Честные выборы».