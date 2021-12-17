В Камбодже гражданин Китая похитил россиянку и потребовал выкуп

В Камбодже 30-летнюю россиянку Анастасию Шередько похитил житель Китая, с которым она познакомилась в интернете. Он требует от ее друзей выкуп в размере 10 тыс. долларов, сообщила подруга девушки Мишель.

Мишель рассказала, что Анастасия познакомилась с мужчиной в социальной сети WeChat, китаец предложил встретиться лично, и девушка согласилась. Они встретились 12 декабря в 10:00 утра, однако в процессе общения ее что-то напугало: она прислала друзьям свою геолокацию и контакт мужчины, но потом перестала отвечать на сообщения, пишет Lenta.ru.

Сначала мужчина заявлял, что Анастасия уехала домой и ему не известно, где она находится. Однако 16 декабря он снова написал друзьям девушки и потребовал 10 тыс. долларов за информацию о ее местонахождении.

«Наша подруга вот уже как шестой день у них, и мы даже не знаем, жива ли она. На просьбу отправить хотя бы видео с ней, китаец говорит, что она уже якобы у других людей», – добавила Мишель.

По ее словам, местные правоохранительные органы бездействуют. Друзья девушки также обращались в российское посольство.

Сестра Анастасии, Виктория, сообщила, что узнала о произошедшем только 17 декабря – у подруг похищенной девушки не было ее прямых контактов, им удалось выйти на связь с Викторией через ее коллегу. Она рассказала, что сестра живет в Камбодже с 2019 года.

Узнав о пропаже сестры, Виктория обратилась за помощью на линию экстренной связи российского МИДа: по совету сотрудника ведомства она оставила заявление в электронной приемной министерства, но пока не получила ответа.

«Все в курсе, но никто ничего не делает. В полиции говорят: максимум, что мы вам можем дать, если вы что-то найдете, – двух полицейских, которые с вами сходят на встречу [с похитителями]», – рассказала Виктория.

Сестра похищенной девушки сказала, что была готова рассмотреть выплату выкупа, но китаец перестал отвечать на сообщения подруг Анастасии.

«Девочки говорят, что военные – это единственные, кто ищет Настю. У них есть видео, где отчетливо видно этого человека, видны все его черты лица, видна его машина, видна Настя. Все в день в исчезновения. Вся эта информация есть, но найти его не могут», – уточнила Виктория.

Ранее сообщалось, что на Кипре обнаружили тела двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.